Amts, annullata la revoca del fallimento Pronuncia della Cassazione. Il caso nuovamente alla Corte d'Appello

Nuovo capitolo giudiziario per la vicenda del fallimento dell'Amts, l'azienda pubblica dei trasporti locali a Benevento.

La Cassazione ha annullato la revoca del fallimento decisa dalla Corte di Appello e confermata dalla stessa Cassazione nel settembre 2018 per un problema procedurale.

La vicenda torna quindi nuovamente dinanzi ai giudici di una diversa sezione della Corte di Appello che a questo punto potranno confermare o meno il fallimento dichiarato dal Tribunale di Benevento.

La Cassazione ha accolto le istanza di revocazione proposta curatori fallimentari, gli avvocati Stefano Ambrosini e Giuseppe Bosco e il dottore Paolo Palummo che avevano impugnato la decisione adottata dalla Suprema Corte nel Settembre 2018. (LEGGI ALTRO ARTICOLO)

Dopo la sentenza dello scorso settembre della Cassazione, i curatori fallimentari dell'Amts avevano impugnato per rievocazione la sentenza “adducendo – ripercorrono i giudici nella sentenza – l'errore di fatto consistito nel non essersi il collegio avveduto che dell'esistenza in atti di un identico ricorso in formato cartaceo, notificato a mezzo di ufficiale giudiziario a mani proprie, presso il domicilio della società nel giudizio di reclamo”. Secondo i ricorrenti, infatti, “tale fatto, se opportunamente scrutinato, mai avrebbe potuto comportare la declaratoria di improcedibilità”.

Secondo i giudici della Suprema Corte, dunque, “il ricorso per rievocazione è fondato. Dagli atti in effetti risulta che il fallimento, oltre a quello predisposto in modalità analogica, notificato telematicamente, aveva altresì depositato in cancelleria copia conforme del ricorso per cassazione predisposto in modalità cartacea e notificato a mezzo di ufficiale giudiziario”.

Al termine quindi la Corte ha revocato la sentenza del 2018 della stessa Cassazione e rinvia alla Corte di Appello.