E' morto il 69enne di Riccia coinvolto in incidente stradale Era ricoverato al Rummo da maggio scorso. Lo scontro tra due auto lungo via Sturzo a Benevento

Dopo quasi sei mesi di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Rummo di Benevento è morto il 69enne di Riccia, in provincia di Campobasso, che lo scorso 12 maggio era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale (LEGGI) registrato lungo via Sturzo, la strada che da contrada Santa Colomba conduce al Casale Maccabei.

Come si ricorderà, lo scontro, avvenuto di domenica mattina, aveva interessato la Toyota Verso guidata dal 69enne residente in provincia di Campobasso e una Fiat 500 condotta da una 23enne di Benevento.

Le condizioni dell'uomo erano apparse subito gravi e per questo era stato trasferito al Rummo in codice rosso a causa delle molteplici e gravi ferite riportate. Nelle ultime ore il decesso.

Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Polizia Municipale di Benevento che avevano effettuato i rilievi. La salma del 69enne è ora in obitorio al Rummo in attesa delle decisioni della magistratura che potrebbe disporre accertamenti medico legali.

Come si ricorderà, dopo il violento impatto i comitati di quartiere e i residenti avevano chiesto ed ottenuto un incontro con il sindaco Mastella per esporre una serie di pericoli quaotidinamente presenti lungo quel tratto di strada per i pedoni e gli automobilisti.