Inchiesta Ecologia Falzarano e Izzo pelli, interviene l'Arpac Tra gli indagati un ex dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente

Dopo la chiusura dell'inchiesta della Procura di Benevento sulla Ecologia Falzarano e sulla Izzo Pelli (LEGGI ARTICOLO), l'Arpac in una nota spiega che uno dei sei indagati, Stefano Napolitano, ex dipendente dell'Arpac “non è più in servizio presso l’Ente. Il commissario straordinario Stefano Sorvino – spiega l'Agenzia in una nota -, sulla base degli sviluppi del procedimento, si riserva la costituzione di parte civile a tutela dell’immagine dell’Agenzia".