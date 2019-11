Condannato per estorsione, va ai domiciliari La decisione per un 65enne di Pago Veiano

Dal carcere ai domiciliari. Li ha decisi il magistrato di Sorveglianza di Avellino, per Cosimo Antonino, 65 anni, di Pago Veiano, che era stato arrestato un mese fa per una condanna a 2 anni e 2 mesi per estorsione aggravata. E' difeso dall’avvocato Vittorio Fucci.