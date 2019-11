Giovane trovato morto in casa a San Bartolomeo in Galdo Da stabilire causa del decesso. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Indagano carabinieri

Saranno gli accertamenti medico legali a dover stabilire la causa della morte di un 28enne di San Bartolomeo in Galdo. Il giovane è stato rinvenuto senza vita nella sua camera da letto in un'abitazione popolare del centro fortorino. A far scattare l'allarme, nel pomeriggio, sono stati i familiari dopo i tentativi andati a vuoti di mettersi in contatto con il congiunto. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di san Bartolomeo in Galdo che hanno provato a bussare più e più volte senza però ottenere risposta. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti che hanno forzato ed aperto la porta dell'appartamento per consentire l'ingresso dei sanitari del 118. tutto inutile, purtroppo. Il 28enne è stato ritrovato senza vita. Su disposizione del magistrato il medico legale ha effettuato un sopralluogo ed una prima visita esterna. Non è escluso che il magistrato nelle prossime ore disponga ulteriori accertamenti per stabilire le cause della morte.