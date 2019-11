Furto di paletti per le viti, assolto un 59enne La sentenza per Giovanni Coletta, di Castelvenere

Era accusato di furto e ricettazione, ma è stato assolto per non aver commesso il fatto. Lo ha deciso il giudice Sergio Pezza al termine del processo a carico di Giovanni Coletta (avvocati Antonio Leone e Gabriele Nuzzi), 59 anni, di Castelvenere, chiamato in causa per la 'scomparsa' di decine di paletti di ferro ed altro materiale utilizzato per la coltivazione delle viti.