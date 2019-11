Vandali in azione ancora al Megaparcheggio di Benevento Estintori svuotati anche su auto del Comune e vetri rotti ad una Peugeot

Dopo un periodo di relativa calma, la scorsa notte sono tornati in azione i vandali all'interno del Megaparcheggio di via del Pomerio. Struttura del Comune di Benevento – nell'area sono ospitati anche gli uffici dell'Ente – ma in gestione all aTrotta Bus che in città gestisce le aree di sosta a pagamento e il trasporto pubblico locale.

Secondo una prima ricostruzione i balordi sono entrati in azione nella notte all'interno dell'area, che non è videosorvegliata o sottoposta a vigilanza, ed hanno svuotato per l'ennesima volta gli estintori presenti nel parcheggio, sfondato il vetro di una Peugeot 205 ed insozzato con la polvere estinguente anche una Fiat Panda in uso al Comune di Benevento.

Bicchieri e bottiglie di liquori lasciati ovunque e in particolare nei pressi dell'ascensore con porte sfondate ed ovviamente non funzionante da mesi se non da anni. Tracce inequivocabili di una ennesima notte brava in un luogo ormai in balìa di chiunque.

Questa mattina alla ripresa delle attività l'amara sorpresa. Sul posto per un sopralluogo la Polizia.

Come si ricorderà ad agosto scorso i vandali entrano entrati in azione per ben due volte all'interno della struttura. Nel mirino sempre gli estintori e l'ascensore che nell'ultimo raid era stata pesanemente danneggiata.