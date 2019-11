Eroina in indumenti intimi: minore denunciata, lui arrestato Arrestato dalla Mobile Guido Sparandeo, 44 anni, denunciata una 17enne di Apice

Lui - Guido Sparandeo, 44 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine - è stato arrestato dalla Squadra mobile, mentre lei, una 17enne di Apice è stata denunciata alla comptente Procura per i minori di Napoli. Per entrambi l'ipotesi di reato, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di 22 grammi di eroina.

Li custodiva negli indumenti intimi la ragazza che, uscita dalla stazione, era salita in sella ad uno scooter guidato da Sparandeo. Un mezzo che la Mobile avrebbe voluto fermare, ma il cui conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, investendo due poliziotti. La fuga è però terminata poco dopo, quando lo scooter è stato bloccato. I due agenti hanno fatto ricorso alle cure dei medici del Fatebenefratelli: uno è stato giudicato guaribile in quindici giorni, l'altra trattenuto per ulteriori accertamenti.

Il 44enne e la minore sono stati condotti in Questura, dove una perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare la droga. Sparandeo, difeso dall'avvocato Pierluigi Pugliese, è stato arrestato, la 17enne, assistita dall'avvocato Antonio Leone, denunciata.