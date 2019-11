Tentano di rapinare benzinaio, esplosi colpi di pistola L'episodio è avvenuto ieri ad Arpaia lungo la Statale Appia. Indagano i carabinieri

Momenti di autentico terrore quelli vissuti ieri da un benzinaio della Valle Caudina finito nel mirino di due rapinatori che lo hanno affiancato lungo la Statale Appia, tra Arpaia ed Airola.

Secondo una prima ricostruzione, l'imprenditore aveva lasciato il suo distributore probabilmente per recarsi in banca a depositare l'incasso. Migliaia di euro che l'uomo aveva in un borsello. Dopo poche centinaia di metri, lungo la Statale Appia, l'uomo sarebbe stato avvicinato da un'utilitaria. Le persone a bordo hanno tentato di bloccare la marcia dell'auto. Il titolare dell'area di servizio ha invece accelerato cercando di scappare. È stato a quel punto che i malviventi avrebbero esploso alcuni colpi di pistola contro il veicolo. Uno dei proiettli avrebbe centrato la carrozzeria. Per fortuna l'imprenditore è riuscito a scapapre e a chiedere l'aiuto dei carabinieri della COmpagnia di Montesarchio che ora stanno conducendo le indagini. I militari hanno ascoltato il malcapitato ed effettuato i rilievi. come sempre in questi casi, attenzione rivolta anche alle immagini di eventuali telecamere presenti nella zona.