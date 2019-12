Ancora un dramma nel Sannio, 74enne si uccide con fucilata Secondo suicidio nel giro di poche ore. La vittima è di Benevento

Secondo dramma nel giro di poche ore nel Sannio. Dopo la tragedia di Montesarchio, questa volta, nelle campagne di Benevento, un 74enne si è tolto la vita nella sua abitazione con un colpo di fucile. A scoprire quello che era accaduto sono stati i familiari del pensionato. Il dramma si è consumato in un'abitazione in contrada Pietra Pertosa, a NordEst di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe imbracciato il suo fucile da caccia ed avrebbe premuto il grilletto. Un colpo alla testa che non gli ha dato scampo. Inutile l'intervento del 118. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Benevento, che hanno avviato le indaginie e il medico legale che procederà ad una prima visita esterna.

Si allunga purtroppo la già lunghissima lista di suicidi registrati fino ad oggi in questo terribile anno. Un triste primato, più di uno e mezzo al mese, recitano le statistiche...