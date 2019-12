"Danno erariale", assolti Canonico e Ferro Sentenza della Corte dei conti per il sindaco di Baselice e un funzionario comunale

Erano stati chiamati in causa per un presunto danno erariale di 3mila e 600 euro, ma entrambi sono stati assolti. Lo ha deciso la Corte dei conti al termine del giudizio nei confronti del sindaco di Baselice, Domenico Canonico, e del responsabile dell'area finanziaria del Comune, Michele Ferro. Nel mirino della magistratura contabile, innescata da un esposto del consigliere di minoranza Maddalena, alcuni rimborsi spese liquidati al primo cittadino nel 2014. Una vicenda approdata anche in Procura e poi archiviata. Ora la sentenza della Corte dei conti, che ha assolto Canonico e Ferro, assistiti dall'avvocato Maurizio Lepore.