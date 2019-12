Violenta lite e aggressione in città: lunotto spaccato e paura Tutto al culmine di un inseguimento in via Torre della Catena: due uomini e una donna in Questura

Sono stati momenti di autentica concitazione quelli vissuti questa sera in via Torre della Catena dove al termine di un inseguimento tra due auto ci sarebbe stata anche un'aggressione a colpi di bastone e probabilmente è 'spuntato' un piccolo coltello.

Protagonista della vicenda un uomo a bordo di un'Alfa che si è lanciato, secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, all'inseguimento di una Renault Clio con a bordo un uomo e una donna. Sgommate, frenate e probabilmente anche uno speronamento tra gli incroci per viale San Lorenzo e via Munanzio Planco.

Arrestata la marcia uno dei conducenti è sceso dall'abitacolo ed avrebbe sfondato il lunotto posteriore della Clio. Altrettanto avrebbe fatto anche l'altra persona che ha invece mandato in frantumi il parabrezza dell'Alfa.

Quelli successivi sono stati momenti di terrore vissuti sia dalla donna che dai passanti e i commercianti della zona. Sul posto sono accorse tre Volanti della Polizia che hanno lavorato non poco prima di riuscire a placare gli animi. Durante i controlli i poliziotti avrebbero anche sequestrato sia la mazza in legno utilizzata per sfondare il vetro che altri oggetti rinvenuti nelle auto.

I due uomini e la donna sono stati poi trasferiti in Questura per essere ascoltati e chiarere la dinamica dell'accaduto.

AGGIORNAMENTO

Al termine delle indagini degli agenti della Volante, per entrambi i conducenti, uno di Benevento l'altro di un centro della provincia, è scattata la denuncia in relazione al porto degli oggetti atti ad offendere (i bastoni) e per il danneggiamento di entrambe le auto. I poliziotti hanno inoltre sequestrato bastoni ed altri oggetti.