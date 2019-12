Cerca di truffare un anziano con finto incidente, deunciato I carabinieri di Solopaca sventano una truffa 'dello specchietto'

Ha tentato di mettere a segno una truffa simulando un incidente stradale ma è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Solopaca. I militari sono intervenuti lungo la Strada Statale 372, in località Fontana Bolla dopo aver notato due automobilisti litigare. Sul posto un 33enne di Nocera Superiore, in provincia di Salerno che stava chiedendo insistentemente ad un 150 euro quale risarcimento di un danno provocato da quest’ultimo. Secondo la versione del 33enne, l’anziano, a bordo della sua auto, avrebbe urtato la Fiat Croma che stava conducendo, rendendosi responsabile della rottura dello specchio retrovisore. A quel punto i carabinieri hanno effettuato i rilievi ed hanno smascherato il 33enne che aveva cercato di mettere a segno l'ennesima truffa dello specchietto che è stato denunciato per tentata truffa aggravata.