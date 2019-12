Banda del buco tenta colpo in una gioielleria I banditi messi in fuga dal sistema di allarme dell'attività a San Bartolomeo in Galdo

Notte movimentata a San Bartolomeo in Galdo per un tentato furto ai danni di una gioielleria di via Roma.

In azione almeno tre malviventi che hanno forato una parete con l'intenzione di entrare all'interno della rivendita di preziosi. Qualcosa, però, per fortuna è andato 'storto' e il sistema di allarme è entrato in funzione.

Prima dell'arrivo dei carabinieri, i ladri sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce.

I militari hanno effettuato un sopralluogo ed hanno avviato le indagini per cercare di identificare i componenti della banda. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di eventuali telecamere presenti nella zona. Solo danni alla struttura ma per fortuna nessun oggetto prezioso è stato portato via dai malviventi. (immagine di repertorio)