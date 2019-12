Annibale Zotti dal carcere ai domiciliari La decisione della corte di Appello per il 68enne di Solopaca

Dal carcere ai domiciliari. È quanto ha deciso la Corte di Appello per Annibale Zotti (avvocato Antonio Barbieri), 68 anni, di Solopaca, una delle quattro persone condannate nel novembre 2018 nel processo nato da un'indagine dei carabinieri sul racket delle viti in Valle Telesina. Per Zotti la pena di 5 anni per minaccia aggravata dopo la diversa qualificazione dell'accusa di violenza privata. Una sentenza sulla quale i giudici di secondo grado si pronunceranno il 13 gennaio prossimo.