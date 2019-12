Rapina, 70enne dal carcere ai domiciliari La decisione del magistrato di sorveglianza per Costantino Chiavelli

Era finito in carcere per rapina aggravata e violazione delle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza, ma oggi ha ottenuto la detenzione domiciliare. L'ha decisa il magistrato di sorveglianza, accogliendo la richiesta dell'avvocato Antonio Leone, per Costantino Chiavelli, un 70enne di San Giorgio del Sannio.