Ladri 'acrobati' tentano colpi, inseguiti dai carabinieri Banditi in fuga sui tetti, poi scomparsi nella boscaglia. Posti di blocco e battute nelle campagne

Serata e nottata movimentate quelle appena trascorse a Morcone dove due banditi – non è escluso che potesse esserci anche un altro malvivente nella zona – hanno tentato di mettere a segno una serie di furti nelle case nella zona di Viale dei Sanniti. In un caso, i malviventi sono stati disturbati dall'arrivo del proprietario, che ha fatto scattare l'allarme, e sono scappati scalando una grondaia e salendo anche sui tetti di alcune abitazioni. È stato a quel punto che sono stati intercettati ed inseguiti dai carabinieri che evidentemente si trovavano in zona per una serie di controlli. Quelli successivi sono stati momenti concitati. L'inseguimento è durato alcuni minuti fino a quando i ladri non sono riusciti ad infilarsi in una boscaglia fitta e piena di spine nella zona della Piana di Morcone. Durante il sopralluogo è emerso che in un caso i banditi avevano già forato ed aperto un infisso. Fortunatamente dall'abitazione non è stato rubato nulla. Poco distante, invece, avevano già preparato una sorta di rampa con delle tavole per oltrepassare una recinzione.

Fondamentale in questi casi la collaborazione dei cittadini affinchè allertino subito le forze dell'ordine. In nottata e in mattinata sono proseguite le ricerche dei malviventi che probabilmente si sono allontanati a bordo di un'auto guidata da un complice.