Cocaina, un 32enne non più agli arresti dopo quattro mesi In libertà Andrea De Filippo, fermato dalla Mobile

Revocati dal gip Loredana Camerlengo i domiciliari ai quali era sottoposto, da agosto, Andrea De Filippo (avvocato Fabio Russo), 32 anni, d Benevento, una delle tre persone arrestate dalla Squadra mobile in un blitz antidroga che aveva consentito di rinvenire un chilo e duecento grammi di hashish - dodici panetti - in un impianto di autodemolizione a Casale Maccabei, e cinquanta grammi di cocaina, sequestrati a De Filippo, al volante di un'auto che sarebbe stata vista in precedenza all'interno dello stesso impianto.