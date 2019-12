Sbanda con l’auto e finisce in una scarpata, ferita una donna Paura lungo la statale 90 bis a contrada Saglieta di Paduli

È di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera lungo la statale 90 bis Benevento Paduli. Una donna alla guida della sua Fiat punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che è finito in una scarpata ribaltandosi. A far scattare l'allarme sono stati gli altri automobilisti in transito. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco del comando provinciale e l'ambulanza del 118. Fortunatamente ferita in maniera non grave la donna che è stata medicata sull'ambulanza del 118.

La malcapitata era riuscita ad uscire indenne dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorritori. Non è scuso che alla base dell'incidente ci possa essere il manto stradale reso viscido a causa delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore, che nel Sannio hanno provocato anche numerosi allagamenti.