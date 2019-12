Salta l’asfalto sui giunti del ponte, traffico rallentato FOTO Problemi lungo il Raccordo tra Benevento Centro e Benevento - Pietrelcina

Traffico rallentato, a tratti anche bloccato, questa sera lungo il raccordo autostradale che da Benevento centro conduce a Benevento - Pietrelcina. Secondo una prima ricostruzione a creare problemi ai tanti automobilisti in transito l'asfalto che si è letteralmente staccato da alcuni giunti creando delle voragini profonde anche 20 cm perpendicolari alla carreggiata. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio quando gli automobilisti hanno chiesto l'intervento della polizia. Sul posto sono intervenuti il personale dell'Anas e gli agenti della polizia stradale e delle volanti. In attesa che intervenga la ditta per eseguire i lavori con urgenza L'Anas e le forze dell'ordine consigliano agli automobilisti di uscire a Benevento est e percorrere la tangenziale ovest per poi rientrare sulla statale 372.

A creare le profonde buche sicuramente la abbondanti piogge cadute nelle ultime ore a Benevento in tutto il Sannio che hanno provocato allagamenti e disagi per gli automobilisti. Il tratto di raccordo è attualmente interessato da alcuni lavori che finalmente dopo anni dovrebbero fare in modo di riaprire la carreggiata ristretta da anni.