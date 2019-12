Rubano in un supermercato, arrestati due georgiani Fermati dalla Polizia e trovati in possesso di numerosa refurtiva e anche 'chiave bulgara'

Gli agenti delle Volanti della Questura di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato due georgiani con l'accusa di furto aggravato.

Si tratta di un uomo e una donna fermati mentre stavano cercando di allontanarsi dal supermercato Decò nei pressi di piazza Rirogimento dopo aver pagato merce di poco valore e portato via invece, nascosti in uno zaino, bottiglie di super alcolici che non avevano pagato.

Durante la perquisizione dell'auto dei due, gli agenti hanno rinvenuto una dozzina di bottiglie di superalcolici oltre ad altra refurtiva come prodotti alimentari.

Dichiarati in arresto, l'uomo e la donna, peraltro non in regola con i permessi di soggiorno, sono stati trasferiti in carcere. L'uomo è stato anche denunciato per possesso di una patente falsa e di chiavi adulterate, utilizzate per aprire porte blindate (cd. Chiave bulgara), sequestrate al pari dell'auto.