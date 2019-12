Concerto di beneficenza per il Centro "E' più bello insieme" Nuovo Teatro Mulino Pacifico si esibirà Luca Aquino

Venerdì 27 dicembre, alle 20.30, presso il Nuovo Teatro Mulino Pacifico, si terrà l’evento “Aquino al Mulino”, raccolta fondi a beneficio del Centro Sociale polifunzionale “E’ più bello insieme”. Melodie balcaniche, respiri scandinavi, suoni mediorientali, la canzone all'italiana, echi di Miles, il mediterraneo, improvvisazioni radicali, il suono inconfondibile della tromba di Luca Aquino e l'estro di Pasquale Pedicini per un concerto inedito e imperdibile. Amici dalle elementari, il duo proporrà brani di Aquino, riarrangiati per tromba e pianoforte.

"Le prime persone alle quali ho pensato per organizzare una serata di beneficenza - afferma il trombettista - sono state Tonino Intorcia e Michelangelo Fetto della Solot, sicuro di una loro appassionata adesione. Ho poi chiamato il mio amico fraterno Pasquale Pedicini. Regalerò ai partecipanti, trecento copie del mio penultimo album, con la speranza di vedervi numerosi e che si raccolga la somma stimata." L’intero incasso dello spettacolo sarà devoluto alla ristrutturazione e alla riapertura del Centro Sociale polifunzionale “E’ più bello insieme” di Benevento, frequentato da 40 cittadini disabili, chiuso dal Comune di Benevento da luglio 2019. Biglietteria attiva al botteghino del Mulino Pacifico, sito in via Appio Claudio, nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17 alle 19.