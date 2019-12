Ricercato per furto, rumeno arrestato al rione Ferrovia Gli agenti della Volante lo hanno rintracciato e bloccato al viale Principe di Napoli

Deve scontare una pena definitiva di oltre 8 mesi di reclusione per furto e per questo era ricercato dalle forze di polizia. Si tratta di un cittadino rumeno arrestato questa mattina dagli agenti della Volante, coordinati dal vicequestore Flavio Tranquillo. I poliziotti, che evidentemente erano sulle sue tracce, lo hanno notato e controllato nei pressi dell'ospedale Fatebenefratelli mentre camminava in strada. Dagli accertamenti è emerso che il 35enne era ricercato per una condanne divenuta definitiva per una serie di furti.

IN AGGIORNAMENTO