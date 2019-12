Il maltempo non ferma i ladri, ancora raid in città Sono almeno tre i colpi messi a segno tra contrada Madonna della Salute e via Pio IX

Soldi ed oggetti in oro il bottino dei ladri entrati n azione ieri sera a Benevento. Sono almeno tre le abitazioni finite nel mirino. La banda è tornata in azione a contrada Madonna della Salute e in via Pio IX. Dopo aver forato gli infissi e fatto ruotare le maniglie delle finestre, i banditi sono entrati negli appartamenti ed hanno messo tutte le stanze a soqquadro. Portati via contanti e gioielli trovati in cassetti ed armadi. Ieri sera al rientro l'amara sorpresa per le famiglie che non hanno potuto fare altro che allertare le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle Volanti che hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini per cercare di repertare qualche traccia utile all'identificazione dei componenti di una delle bande che ormai da settimane entrano in azione nei quartieri di Benevento o nei centri della provincia. Come si ricorderà, a novembre scorso, a contrada Madonna della Salute i malviventi avevano già messo a segno una serie di colpi. Furti che preoccupano non poco i residenti che avevano chiesto alle forze dell'ordine maggior controlli nella zona.