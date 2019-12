Albero spezzato, interrotta via Monteguardia La zona è senza elettricità da questa mattina

Accesso interrotto a via Monteguardia per un alto pino divelto dal vento.

L'albero è finito sulla carreggiata travolgendo un cavo elettrico.

La zona è già senza elettricità dalle prime ore della giornata.

Rami spezzati e detriti lungo la strada per la pioggia ed il vento che nelle ultime ore hanno flagellato il Sannio.