Furto nel supermercato, scarcerati i due cittadini georgiani Per entrambi l'obbligo di dimora a Napoli

Hanno ammesso le loro responsabilità, dinanzi al gip Vincenzo Landolfi, i due cittadini georgiani - un uomo ed un donna -arrestati dalla Volante, qualche giorno fa, per un furto nel supermercato Decò, in via Oderisio. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice li ha rimessi in libertà - erano in carcere - con l'obbligo di dimora - ed il divieto di uscire dalle 20 alle 8 - a Napoli.

Come si ricorderà, i due indagati, difesi dall'avvocato Mario Feo, erano stati fermati mentre cercavano di allontanarsi dall'attività commerciale, dopo aver pagato merce di poco valore e aver portato via, nascosti in uno zaino, bottiglie di superalcolici. Durante la perquisizione della loro auto, gli agenti avevano rinvenuto una dozzina di bottiglie di liquori e prodotti alimentari.

L'uomo era stato anche denunciato per possesso di una patente falsa e di chiavi adulterate, utilizzate per aprire porte blindate, sequestrate al pari dell'auto.