Furti, divieto di dimora revocato ad una 37enne La decisione per Veronica Parisio

Revocato dal giudice Russo, dinanzi al quale è in corso il proceso, il divieto di dimora al quale era sottoposta Veronica Parisio (avvocato Nazzareno Fiorenza), 37 anni, di Benevento, chiamata in causa con altre persone in un'indagine su una serie di furti sfociata, a gennaio, nell'adozione di alcune misure cautelari.