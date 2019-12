Legna in fiamme su un balcone, pompieri in azione Paura al quartiere Pacevecchia

Momenti di paura questa mattina in un'abitazione nel quartiere Pacevecchia per l'incendio di alcuni ceppi di legna lasciati su un balcone. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Benevento che hanno spento il principio d'incendio e messo in sicurezza il materiale. Resta ora da capire cosa abbia provocato l'incendio. I danni per fortuna sono stati limitati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.