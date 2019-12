Boom di furti nel Sannio: rubati soldi, gioielli e armi Vigilia di Natale amara per cinque famiglie tra Reino, Fragneto, Circello e Pesco Sannita

Miglia di euro in contanti, fucili, carabine, revolver di grosso calibro e gioielli per un valore di circa 10mila euro. Questo il bottino della banda di ladri entrata in azione la sera delal Vigilia di Natale in almeno cinque abitazioni della provincia.

Colpi messi a segno a Pesco Sannita, Reino, Circello e Fragneto l'Abate. Furti messi a segno mentre i proprietari erano fuori per il cenone di Natale.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi per entrare nelle abitazioni hanno forzato in tutti i casi gli infissi con la solita tecnica del buco alla struttura della finestra. Una volta all'interno hanno rubato oltre mille euro e gioielli a Pesco Sannita; oltre 2mila euro e pc a Reino; gioielli per oltre 5mila euro ed oltre 3mila euro in contanti da due abitazioni a Circello.

A Fragneto l'Abate, invece, i malviventi hanno sradicato e portato via una cassaforte con all'interno un fucile da caccia, due carabine e una pistola di grosso calibro.

In nottata, al rientro dei proprietari, la scoperta di quello che era appena accaduto. Le vittime non hanno potuto fare altro che allertare le forze dell'ordine che hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini per cercare di raccogliere elementi utili all'identificazione dei banditi.