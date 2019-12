Servizio di volontariato, convenzione tra Procura e Cesvob Questa mattina la firma in Procura

Una convenzione per l’espletamento del Servizio di volontariato. L'hanno sottoscritta questa mattina la Procura di Benevento e l’Associazione delle associazioni di volontariato per il Centro di servizi del volontariato della provincia di Benevento – Cesvob-

Alla firma erano presenti il Procuratore di Benevento Aldo Policastro, il sostituto procuratore Maria Colucci, il presidente del Cesvob Raffaele Amore, ed il direttore del Cesvob Maria Cristina Aceto.

La convenzione – si legge in una nota - “regolerà i rapporti tra le parti per lo svolgimento di attività di volontariato degli Enti del Terzo Settore associati e non associati nonché dei volontari in Servizio civile universale del Cesvob presso la Procura della Repubblica di Benevento. Nell’ambito dei progetti che le parti mettono quotidianamente in campo e nell’ottica di una proficua sinergia tra gli enti e le istituzioni del territorio, i volontari del Cesvob coadiuveranno il personale della Procura della Repubblica, collaboreranno con gli uffici della Procura per l’organizzazione e la realizzazione di progetti per la promozione della legalità sul territorio, per la cittadinanza attiva e contro la violenza di genere e sui minori”.

Grazie all’impegno dei volontari del Cesvob la Procura della Repubblica “potrà avvalersi dell’ausilio di persone motivate e qualificate per il migliore svolgimento dei propri compiti istituzionali. I volontari prenderanno parte anche alle attività correlate alla programmazione e calendarizzazione delle udienze in cui sono coinvolte vittime vulnerabili, con particolare riguardo agli anziani, alle donne, ai minori, ai soggetti deboli in genere, nei riguardi dei quali risulta necessario attivare ogni possibile tutela e sostegno, servizi finalizzati all’accoglienza, all’accompagnamento, all’assistenza delle stesse, di intesa con lo Spazio Ascolto della Procura della Repubblica. L’impegno dei volontari del Cesvob contribuirà a un incremento del controllo di legalità della Procura della Repubblica di Benevento in un territorio che richiede una continua vigilanza e attenzione per garantire a tutti i diritti previsti dalla nostra Costituzione”.