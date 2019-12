Cade da una scala, 52enne trasferita con elisoccorso a Napoli Grave incidente domestico a Sant'Agata de' Goti

E' stata trasferita in elisoccorso a Napoli la 52enne di Sant'Agata de' Goti che questa mattina è rimasta gravemente ferita in un incidente domestico avvenuto presso la sua abitazione. Per cause ancora in corso di accertamento, la donna sarebbe caduta da uno scaletto sul quale si trovava per effettuare dei lavori in casa. Un 'volo' di circa tre metri terminato sul pavimento. A far scattare l'allarme sono stati i familiari che hanno allertato il 118.

La malcapitata è stata poi trasferita al Rummo di Benevento con un'ambulanza dell'Unità mobile di Rianimazione della Croce Rossa. Nel pomeriggio, vista la gravità delle ferite riportate, per la 52enne si è reso necessario il trasferimento in elicottero al Cardarelli di Napoli dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata.