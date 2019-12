Trasporto animali vivi, controlli e multe della Polstrada Verifiche positive. Riscontrate poche irregolarità

Sono state solo tre le multe comminate ad altrettanti autotrasportatori di animali vivi controllati negli ultimi giorni dagli agenti della Polizia Stradale di Benevento. In particolare gli agenti hanno effettuato decine e decine di controlli a tutti i camion che trasportavano alimenti. Sotto osservazione il rispetto della normativa che regola il trasporto internazionale e nazionale di animali che, oltre a tutelare il benessere degli animali durante il viaggio ha l’obiettivo di verificare la provenienza e la tracciabilità dei capi di bestiame oggetto del trasporto. I controlli sono stati effettuati in collaborazione dei veterinari dell'Asl e dell’U.V.A.C., ufficio specializzato in accertamenti sui trasporti internazionali di animali vivi. In tutti e tre i casi i poliziotti hanno proceduto ad effettuare le contestazioni perché gli animali venivano trasportati in spazi troppo angusti rispetto a quelli prescritti.