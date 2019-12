Vandali contro il verde pubblico, Feleppa: problema di cultura Allagate le aiuole di via Ferelli e danneggiata una fioriera lungo Corso Garibaldi

Ancora atti vandalici a danno del verde pubblico a Benevento. A denunciare i fatti il consigliere comunale con delega al verde, Angelo Feleppa che sul proprio profilo facebook ha postato alcune immagini.

Foto eloquenti: in via Tonina Ferelli sono stati forzati i sistemi di irrigazione e completamente allagate le aiuole.

In Corso Garibaldi, invece, sono state nuovamente vandalizzate le fioriere. Ad uno degli arredi urbani è stato danneggiato l'appoggio.

"Via Tonina Ferrelli e Corso Garibaldi. Non c'è lucchetto e sostegno che tenga... Facciamo di tutto per garantire alla città un adeguato decoro.... ma serve l'aiuto di tutti. Noi non ci fermiamo".

Così scrive sui social il consigliere Feleppa e commenta: "E' un problema di cultura. Nonostante l'impegno ci troviamo ancora a far fronte a situazioni come queste. Faremo il possibile per evitare ulteriori problemi e per il danneggiamento in Corso Faribaldi visioneremo le immagini delle telecamere. Continueremo con impegno ad arginare il vandalismo".