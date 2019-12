Neve nel Fortore, criticità sotto controllo A lavoro per pulire le strade, le temperature in risalita dovrebbero migliorare la situazione

L'ondata di gelo ha imbiancato i paesi più alti della provincia.

Neve a Montefalcone di Valfortore, San Marco dei Cavoti, Fragneto L'Abate, San Bartolomeo in Galdo.

La zona del Fortore è quella più colpita da vento e nevicate ma, per ora, non si segnalano particolari disagi.

Spargisale al lavoro lungo le strade di collegamento e le provinciali.

Qualche disagio a causa delle tubature d’acqua ghiacciate e alcuni danni alle linee elettriche. Diversi interventi dei Vigili del Fuoco per alberi pericolanti o caduti a causa del forte vento in particolare nella zona Telesina.

Da oggi le cose dovrebbero migliorare. Con la ripresa della settimana, infatti, si prevedono nevicate e piogge sporadiche, con aperture su gran parte del territorio. Sul piano generale le temperature dovrebbero risalire sensibilmente, anche grazie ad una attenuazione dei venti.

E già si parla di un sostanziale cambiamento per San Silvestro e il primo giorno del 2020 con una nuova e generale ripresa delle temperature su gran parte d'Italia con valori che torneranno ancora una volta sopra la media del periodo.