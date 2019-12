Via Calandra, auto sbanda e si ribalta Illesa la conducente

Paura, pochi minuti fa, lungo via Calandra, dove, per cause in corso di accertamento, una Fiat Cinquecento ha sbandato all'improvviso e si è ribaltata su un fianco. Ilesa la conducente, che è riuscita ad uscire dall'abitacolo.

In aggiornamento