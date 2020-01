Omicidi Improta e Nizza, 3 arresti. Durazzano, duplice delitto Ferita da botto, viva per miracolo. Infanticidio lungo la 372. Un anno di cronaca nera

Un anno di cronaca tra duplice omicidio, un infanticidio, una serie di arresti per droga, la cattura di latitanti e tanti, tantissimi attentati intimidatori. Auto incendiate al pari di camion e mezzi meccanici, colpi di fucile contro le saracinesche di attività commerciali, bombe carta esplose sotto auto e numerosi furti, sia pure, questi ultimi, in calo rispetto al 2018. di seguito i principali fatti registrati nel Sannio.

Martedì 1 gennaio: una 36enne di Sant'Agata dei Goti resta ferita nella notte di Capodanno in maniera gravissima dalla scheggia di un grosso ordigno che, esploso all'esterno, buca il tendone nel quale la malcapitata stava festeggiando con tante altre persone. Un carabiniere viene ritenuto il responsabile del gesto: per lui scattano successivamente gli arresti domiciliari che poi saranno annullati dal Riesame.

martedì 1 gennaio: prima auto incendiata del 2019 distrutta una Panda a Montesarchio. Il Sannio nella morsa della neve.

mercoledì 2 gennaio: incidente mortale lungo il Raccordo

lunedì 7 gennaio: rapina in una casa, paura per un giovane

mercoledì 9 gennaio: incendio in una casa, muore 60enne ed il suo cane

venerdì 11 gennaio: accende il braciere e si chiude nella stanza: muore 55enne

giovedì 10 gennaio: auto fatta esplodere dinanzi abitazione: danni e paura

martedì 15 gennaio: anziana nel mirino di un truffatore: 1.500 euro il bottino

Morti tre uomini e una donna. La testimonianza di un camionista: Mi hanno sorpassato come missili

giovedì 17 gennaio: auto inseguita lungo la Telesina, quattro morti. Si tratta di giovani albanesi ricercati per una serie di furti. In auto recuperata refurtiva. Il dramma ad Alvignano: vittime tre uomini e una donna

martedì 22 gennaio: colpo dei ladri in numerose case, Nel mirino anche la villa di Clemente Mastella a San Giovanni di Ceppaloni.

sabato 26 gennaio: bomba esplode dinanzi azienda di pneumatici. Attentato in Valle Telesina: ai titolari qualche giorno fa avevano incendiato anche l'auto

giovedì 24 gennaio: tragico incidente, morte due persone. Drammatico scontro nei pressi di Airola, all'uscita dalla Fondovalle Isclero

3 febbraio: tragico incendio in una casa: muore una persona. Dramma nel pomeriggio a San Bartolomeo in Galdo: la vittima è un 74enne

11 febbraio: cinque arresti in un'indagine antidroga dei carabinieri e della Dda

mercoledì 13 febbraio: scomparso da Reino, apprensione per le sorti di un 46enne che non verrà più ritrovato.

martedì 19 febbraio: banditi mascherati rapinano centro distribuzione tabacchi nel territorio di Apollosa. I malviventi non sono riusciti ad aprire la cassaforte

giovedì 21 febbraio: bomba contro macelleria. Durante sopralluogo ritrovato un secondo ordigno: necessario l'intervento degli artificieri per rimuovere petardo inesploso. Ingenti i danni

sabato 23 febbraio: vento forte nel Sannio, danni e qualche nevicata. Alberi sradicati, pali e coperture divelte: numerosi interventi dei vigili del fuoco

27 febbraio: arrestati Paolo Spitaletta, 50 anni, di Tocco Caudio, e Pierluigi Rotondi , un 31enne originario di Tocco ma domiciliato di Tufara, colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal gip Flavio Cusani nell'indagine del sostituto procuratore Assunta Tillo e dei carabinieri sull'omicidio di Valentino Improta, 26 anni, di Montesarchio, ucciso a colpi di arma da fuoco e rinvenuto carbonizzato, il 4 maggio 2018, in una Fiat Punto, intestata alla madre, ferma alla località Cepino di Tocco Caudio, nelle vicinanze di un'area pic-nic sul monte Taburno.

5 marzo: arrestato Nicola Fallarino, 35 anni, di Benevento, accusato dell'omicidio di Cosimo Nizza, 48 anni, di Benevento, ucciso a colpi di pistola il 27 aprile del 2009 sotto la sua abitazione al rione Libertà. Un delitto al centro di un'indagine del sostituto procuratore Flavia Felaco e della Squadra mobile.

giovedì 7 marzo: cadavere ritrovato lungo il greto di un fiume. Macabro ritrovamento nella zona San Lorenzo di Apice. Si tratta di una donna di Grottaminarda

lunedì 11 marzo: grave scontro sulla Telesina, un morto e tre feriti. La vittima è un 27enne: bambina di 8 anni trasportata in ospedale in codice Rosso

giovedì 14 marzo: sequestro beni e impianti per Ecologia Falzarano e Izzo pelli

mercoledì 21 marzo: Altre auto in fiamme a Benevento e in provincia

giovedì 21 marzo: consorzio Agrario, perquisizioni della Finanza

giovedì 21 marzo: luigi Bonagura nuovo questore di Benevento, si insedierà il 1 maggio

lunedì 25 marzo: rifiuti pericolosi tombati, scattano le ricerche

lunedì 25 marzo: esplode un petardo, danneggiate finestre di due case

domenica 31 marzo: Mario Morgillo, 68 anni, ed il genero Andrea Romano, 49 anni, della provincia di Caserta, vengono uccisi a colpi di fucile mentre si trovano, dopo essere scesi da una Ford Focus, nei pressi di un bar e della scuola media di Durazzano. Viene arrestato Francesco D'Angelo, 52 anni, di Durazzano. A febbraio del 2020 sarà giudicato con rito abbreviato.

martedì 2 aprile: colpi di fucile contro agenzia di scommesse

giovedì 4 aprile: bottiglia molotov contro rivendita di legna Ancora un attentato intimidatorio a Benevento. Nel mirino azienda di contrada San Chirico

domenica 7 aprile: si infila sotto la benna di escavatore, 53enne resta schiacciato: dramma a Solopaca

sabato 6 aprile: deraglia treno Benevento - Napoli, danni e paura alle porte della città

venerdì 12 aprile: parte nel Sannio l'operazione contro l'abbandonano rifiuti nelle piazzole e nelle campagne sannite, 33 persone multate dai carabinieri forestali.

sabato 20 aprile: esce di casa e si trova di fronte banditi: paura per una donna rapinata ad Amorosi. Malcapitata immobilizzata in veranda con lo scotch da imballaggio

mercoledì 1 maggio: Montesarchio, auto distrutta dalle fiamme dinanzi alla chiesa

Incendio all'alba in piazza Umberto I. A fuoco la 500 del parroco che dopo alcuni mesi lascerà Montesarchio

domenica 5 maggio: dramma nel Sannio, avvocato si toglie la vita in casa. Ennesima tragedia in provincia di Benevento. La vittima aveva 44 anni

10 maggio: scovato dai carabinieri a Campomarino, in un appartamento, Arturo Sparandeo, 36 anni, di Benevento. A suo carico una condanna di 15 anni e 4 mesi, diventata definitiva, per l'indagine 'Tabula rasa'.

mercoledì 15 maggio: "Sentenze aggiustate", arrestato giudice tributario sannita. E' di Fragneto Monforte una delle 14 persone finite in carcere.

mercoledì 15 maggio: cromo nei pozzi, stop a utilizzo acqua falde a Ponte Valentino. Provvedimenti urgenti dopo che la Leonardo Elicotteri aveva riscontrato valori elevati

lunedì 20 maggio: scorie di piombo in un opificio: sequestro della Forestale nella zona di Torrepalazzo.

mercoledì 22 maggio: tenta di strangolare e maltratta la moglie, arrestato 56enne

venerdì 31 maggio: lite nei vicoli della movida: giovane ferito con un coltello

lunedì 10 giugno: scomparso da venerdì, corpo trovato in un pozzo. Si tratta di Giuseppe Mercuri, 68 anni di Pago Vaiano di cui non si avevano notizie dal venerdì precedente.

domenica 23 giugno: cocaina in auto, blitz in un'abitazione: tre arresti. Operazione della Mobile: due persone in carcere, una terza ai domiciliari

sabato 6 luglio: incidente sull'Appia, muore docente del Conservatorio sannita

Era sceso dalla sua macchina per controllare un guasto ed è stato investito

giovedì 11 luglio: gestione illecita di rifiuti, sequestrato deposito. Operazione dei carabinieri forestali a Ponte Valentino

venerdì 12 luglio: sgozza un cavallo nel cortile di casa, denunciato. L'uomo si è 'giustificato' spiegando di non poter più tenere l'animale. Intervento dei carabinieri

venerdì 19 luglio: "Devo consegnare un pacco per suo figlio": ennesima persona anziana truffata nel Sannio

mercoledì 24 luglio: "Gravi carenze": sequestrati locali Psichiatria al Rummo. Il provvedimento riguarda il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Asl

martedì 23 luglio: chiede passaggio e rapina automobilista, arrestato. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri di Benevento che hanno bloccato un extracomunitario

giovedì 25 luglio: frode fiscale per 45 milioni, verifiche anche nel Sannio. Inchiesta della Guardia di Finanza di Padova sui crediti di imposta per gli organismi di ricerca

venerdì 26 luglio: emissioni di esalazioni maleodoranti, sequestrato capannone. Nel mirino del Noe azienda dell'area industriale di Ponte Valentino dove venivano stoccati rifiuti

martedì 30 luglio: doppio incendio nella notte, in fumo centinaia di rotoballe. I roghi, nel giro di un'ora, alle contrade Mosti e Camerelle, al confine con Pietrelcina

giovedì 1 agosto: lettera di minacce per il sindaco Rubano. Missiva con spilloni, carne ed 'appuntamento' al cimitero per il primo cittadino di Puglianello

giovedì 1 agosto: ammanco tributi funerali, sequestro per dipendente Comune in servizio al Settore gestione economica

domenica 4 agosto: tragedia in mare: muore ragazzo di 18 anni di Bucciano: ha accusato malore in acqua. Vani i soccorsi. Annullate manifestazioni in paese

lunedì 5 agosto: rapina la ex, "i genitori di lei contrari al fidanzamento". Ai domiciliari un 30enne di Telese, indagato anche per lesioni e stalking, che si è così difeso.

domenica 4 agosto: litigano durante il pranzo, 24enne accoltella futuro suocero. Momenti di paura in un'abitazione della Valle Telesina

6 agosto: si nascondeva in un appartamento di via Cifaldi, a Pacevecchia, Corrado Sparandeo, 33 anni, di Benevento, condannato a 16 anni in via definitiva per l'indagine 'Tabula rasa'.

sabato 10 agosto: carenze sanitarie, sequestrati 45mila quintali di grano. Operazione dei carabinieri Forestali. Nei depositi trovati topi morti e piccioni

15 agosto: due persone arrestate dai carabinieri per l'accoltellamento di un 30enne originario di Genova, ma senza fissa dimora, rinvenuto sanguinante lungo la statale Appia, a Forchia, nei pressi di un distributore di carburante.

giovedì 15 agosto: nuovo incendio allo Stir dei rifiuti di Casalduni. Brucia l'immondizia tritovagliata all'interno di una delle strutture.

lunedì 19 agosto: dramma nel Fortore, 16enne si impicca in un capanno. Il corpo ritrovato dai familiari, indagano i carabinieri.

lunedì 26 agosto: maxi sequestro di cocaina ed hashish, blitz della Mobile. Per la cocaina in carcere un 32enne di Benevento. Una seconda persona fermata per l'altra droga.

domenica 25 agosto: violento acquazzone nel Sannio, danni e strade chiuse anche in città. Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel Sannio

giovedì 29 agosto: fiamme e fumo in un palazzo al viale Principe di Napoli. Si tratta di un edificio interessato da lavori dopo un precedente incendio

martedì 27 agosto: vandali al megaparcheggio: svuotati estintori e auto insozzate. Saranno quattro gli episodi registrati fino a dicembre all'interno della struttura Comunale data in gestione alla Trotta bus.

martedì 27 agosto: "Molestava ragazzine", fermato durante sagra della pannocchia

Amorosi: un ultrasettantenne casertano bloccato dai vigili urbani e consegnato ai carabinieri

martedì 27 agosto: cocaina e hashish, blitz della Mobile: gli arresti sono tre. In carcere un 32enne un 43enne ed un 44enne di Benevento

giovedì 29 agosto: cambio al vertice del'Arma sannita. "Grazie ai sanniti per la fiducia nell'Arma". Il colonnello Alessandro Puel lascia il Sannio: “Terra stupenda”. A Benevento arriva il tenente colonnello Germano Passafiume.

sabato 7 settembre: dramma in un cantiere, operaio travolto dal terreno. E' accaduto a Torrecuso. La vittima è un 57enne di Paupisi: stava costruendo fogne per una scuola. Avvisi di garanzia per imprenditori, tecnici e sindaco

giovedì 12 settembre: ladri nel Comune di Limatola: porte sfondate e bottino magro. Incursione nella notte nel Municipio del centro della Valle Telesina

16 settembre: infanticidio lungo la Statale Telesina. Arrestata una 34enne di Campolattaro, ritenuta la presunta responsabile del dramma lungo la statale 372, a Solopaca. Dove – secondo gli inquirenti -, dopo essere finita con la sua Opel Corsa contro il guard rail, sarebbe scesa e, a quanto pare sotto gli occhi di alcune persone in transito che inizialmente avevano pensato ad un incidente stradale, avrebbe gettato in un burrone profondo sei, sette metri il suo piccolo. Un bimbo di quattro mesi che poi avrebbe raggiunto e colpito alla testa, forse con un pezzo di legno.

giovedì 19 settembre: tragico schianto lungo la Telesina: morti 49enne e 15enne. Dopo ore di agonia cessa di battere anche il cuore di una 20enne che si trovava in auto con il fratellino e lo zio. Tre morti è quindi il drammatico scontro frontale nei pressi dello svincolo per Campobasso. Le vittime erano di Grottaminarda e stavano rientrando da una vacanza.

domenica 22 settembre: esplode petardo, 23enne colpito al volto: è grave. Il giovane ricoverato in prognosi riservata al termine della festa del Volontariato a Foglianise

sabato 21 settembre: dramma a Cusano Mutri, 59 muore schiacciato dal trattore. Si continua a morire di lavoro nel Sannio.

domenica 29 settembre: tragico scontro tra una moto e un'auto a Cusano Mutri, morto centauro

giovedì 3 ottobre: Benevento. Attentato incendiario ai danni di un'impresa. Camion distrutto, un altro danneggiato dalle fiamme. Nel mirino la Mottola General Costruzioni

lunedì 7 ottobre: colpi di pistola contro un negozio al Rione Ferrovia. E' accaduto nella notte in via Paga: recuperati tre bossoli espulsi da un'arma semiautomatica.

lunedì 14 ottobre: truffe bancomat, sette indagati. Il procuratore Policastro: "Reato odioso, seriale e diffusivo che ha come campo il web"

giovedì 17 ottobre: Rione Libertà, ancora un'auto in fiamme. Via Bonazzi: il fuoco ha attaccato una Lancia Y

mercoledì 16 ottobre: dramma lavoro. Dipendente Samte si incatena e minaccia di darsi fuoco. Dopo una lunga mediazione, dopo oltre 13 ore, l'operaio ha desistito ed ha interrotto la protesta

martedì 15 ottobre: intimidazione nella notte, incendiata saracinesca. Nuovo episodio nella notte a Benevento. Nel mirino un circolo: indagano i carabinieri

giovedì 17 ottobre: sbanda con l'auto a Lucera e si incendia. Operaio sannita muore carbonizzato a Lucera

lunedì 21 ottobre: micro cellulare in cella a Benevento e agente aggredito

domenica 20 ottobre: rifiuti: brucia ancora lo Stir a Casalduni. Incendio nel capannone teatro di un rogo qualche mese fa. Iacovella: "Difficile da accettare"

sabato 19 ottobre: ladri in azione nel quartiere Mellusi: maxi bottino. Due i colpi messi a segno ieri pomeriggio in via Vanvitelli e via Marmorale

sabato 26 ottobre: operaio Samte fermato con bottiglie di benzina. Bloccato dai carabinieri a Casalduni. Sequestrate anche una corda, una pietra e nastro segnaletico.

martedì 29 ottobre: raggirano un'anziana e le rubano migliaia di euro e gioielli. Nel mirino di tre malviventi una 92enne di Benevento

martedì 29 ottobre: trattore si ribalta, muore una donna. Tragico incidente agricolo a Campoli del Monte Taburno. La vittima aveva 56 anni

giovedì 31 ottobre: rifiuti speciali stoccati illecitamente, scatta il sequestro. Operazione dei carabinieri del Noe di Napoli a Paolisi: sigilli ad area di 150 metri quadrati

mercoledì 30 ottobre: capannone industriale in fiamme in Valle Telesina. L'incendio divampato all'interno di un deposito nella zona industriale di San Salvatore Telesino

giovedì 7 novembre: bruciati due minibus della 'Trotta' all'interno del deposito dell'azienda che a Benevento gestisce il megaparcheggio, le strisce blu e il trasporto pubblico locale. Nessun dubbio sulla natura dolosa del gesto.

mercoledì 6 novembre: ancora danni per il maltempo nel Sannio: alberi sradicati e strade chiuse per allagamenti

sabato 9 novembre: preso ad Apice, dove si nascondeva, Stanislao Sparandeo, 40 anni, di Benevento, arrestato dai carabinieri. A suo carico una condanna a 10 anni, diventata definitiva, per l'indagine 'Tabula rasa'.

mercoledì 13 novembre: si susseguono gli arresti per droga effettuati dai carabinieri tra San Giorgio del Sannio e Benevento. Momenti di concitazione nel capoluogo sannita per un'operazione scattata nel centro storico che ha portato al fermo di alcuni giovanissimi.

venerdì 15 novembre: tragico incidente, muore poliziotto originario di Benevento. E' accaduto a Rosignano. Fernando Feleppa viveva a Livorno

giovedì 14 novembre: lettera di minacce e pallini di piombo per Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di Benevento

martedì 19 novembre: lavoratori ex Consorzi rifiuti si incatenano nella sede Asia, Occupati gli uffici di via delle Puglia. Al centro della protesta il bando del concorso

lunedì 18 novembre: accusato di aver truffato due anziani, arrestato 45enne. I carabinieri lo hanno individuato anche grazie alle telecamere installate a Guardia Sanframondi

mercoledì 20 novembre: detenuto tenta suicidio nel carcere di Benevento, salvato dalla Polizia Penitenziaria

mercoledì 20 novembre: tutela del diritto d'autore, denunce e sequestri della Finanza. Nel mirino dei militari quattro copisterie di Benevento. Sequestrati in Campania 35mila file Pdf

giovedì 21 novembre: bus della Valle Caudina travolto da un camion: un morto e diversi feriti. A bordo anche pendolari sanniti

giovedì 21 novembre: cocaina nascosta nel garage, giovane arrestato dalla Mobile

venerdì 22 novembre: auto contro muro, operaio muore mentre tornava a casa. Incidente lungo l'Appia, a Forchia. La vittima è un 21enne di Napoli. Grave un'altra persona

lunedì 25 novembre: scosse di terremoto, paura nel Sannio. Due scosse di Magnitudo 2.2 e 2.9 con epicentro a Ceppaloni. In mattinata altro ‘movimento’: 2.7. Torna la paura nel Sannio anche perchè le scosse sono continuate per tutto il mese di dicembre anche con intensità maggiore. Scattano controlli statici nelle scuole ed edifici pubblici chiusi in almeno due occasioni per effettuare verifiche che poi hanno fortunatamente dato esito negativo.

sabato 23 novembre: eroina in indumenti intimi: minore denunciata, lui arrestato per aver investito due agenti della Squadra mobile che gli avevano intimato l'alt mentre era in sella ad uno scooterone.

lunedì 25 novembre: detenuto con droga e cellulare nell'ano: arrestate 2 familiari: fermate due donne della provincia di Napoli

martedì 26 novembre: tentano di rapinare incasso, esplosi colpi di pistola. L'episodio è avvenuto ieri ad Arpaia lungo la Statale Appia. Indagano i carabinieri

giovedì 28 novembre: bandito armato di pistola rapina rivendita di tabacchi. È accaduto a Montesarchio. Paura per il titolare: rubati soldi, sigarette e gratta e vinci

giovedì 28 novembre: maltrattata e costretta a rapporti sessuali: marito arrestato. In carcere un 40enne rumeno residente a Montesarchio

giovedì 28 novembre: con un coltello a serramanico in Tribunale, scatta l'allarme. Rilevato dal metal detector. Il proprietario doveva effettuare una consegna

domenica 1 dicembre: ingegnere si toglie la vita accoltellandosi. La vittima è un 32enne di Montesarchio con la passione per la musica. Indagano i carabinieri

domenica 1 dicembre: ancora incendi ai danni di Trotta: parcometri in fiamme. Dopo i roghi dei bus e il raid al Megaparcheggio, danneggiati i parchimetri a piazza Santa Maria

sabato 30 novembre: ladri scatenati nelle contrade di Benevento, è allarme. Cinque colpi messi a segno a contrada Madonna della Salute, uno a Montecalvo

martedì 3 dicembre: va a prendere figlia a scuola e aggredisce insegnante. Sconcertante episodio ieri mattina alla San Filippo. L'assessore Del Prete: Corsi di genitorialità

lunedì 2 dicembre: Videosorveglianza, il grande bluff a Benevento. Fuori uso impianti del Comune. Nessun video dell'incendio dalla telecamera di piazza Santa Maria

lunedì 2 dicembre: bandito armato di coltello rapina sala scommesse in città. Momenti di paura domenica sera per il titolare dell'attività al Rione Libertà

domenica 1 dicembre: ancora un dramma nel Sannio, 74enne si uccide con fucilata. Secondo suicidio nel giro di poche ore. La vittima è di Benevento

giovedì 5 dicembre: "Frode informatica", perquisizioni della Finanza in città. Indagine della Procura di Salerno su 50mila euro 'spariti', indagati due beneventani

mercoledì 4 dicembre: violenta lite e aggressione in città: lunotto spaccato e paura. Tutto al culmine di un inseguimento in via Torre della Catena: due uomini e una donna in Questura

lunedì 9 dicembre: schiaffi e morsi a mamma e nonna, arrestato 28enne. Giovane di origini russe fermato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme per maltrattamenti

domenica 8 dicembre: terremoto a L'Aquila, paura per i sanniti del Treno Storico. Il convoglio era arrivato ieri nel capoluogo abruzzese. "Tremava tutto, siamo scappati fuori"

venerdì 13 dicembre: esplode bomba carta, danneggiata auto agente di commercio. Parafango divelto e vetri in frantumi dell'auto in sosta in via Napoli. Indagano i carabinieri

giovedì 12 dicembre: si schianta con l'auto contro Ponti Maddaloni, muore 48enne. La vittima è un ingegnere informatico residente a Sant'Agata de' Goti

sabato 14 dicembre: ancora Trotta bus nel mirino, nuovo raid al megaparcheggio. I poliziotti durante il sopralluogo hanno identificato alcuni giovani nei pressi della struttura

lunedì 16 dicembre: Telesina, impatto auto-moto: muore carabiniere santagatese. Alvignano. La vittima è Giuliano Ciampi, 25 anni. Lavorava a Roma

lunedì 16 dicembre: bomba carta sotto un'auto, scatta l'allarme. Il ritrovamento nella zona di contrada San Vito: famiglia già nel mirino la settimana precedente quando un altro ordigno era stato fatto esplodere sotto una Renault Megane.

domenica 15 dicembre: via Paga, auto di un pregiudicato in fiamme nella notte, danni anche ad uno stabile

lunedì 16 dicembre: scosse di terremoto, paura nel Sannio: scuole e uffici pubblici evacuati

lunedì 16 dicembre: auto contro camion del latte in Molise, muore un sannita. La vittima era di Baselice e viaggiava a bordo di una Fiat 16

mercoledì 18 dicembre: dipendente Samte minaccia di buttarsi da una finestra. Tensione in via Mazzoni a Benevento dopo l'annuncio della messa in liquidazione della società provinciale dei rifiuti

mercoledì 18 dicembre: bandito armato rapina una farmacia. Momenti di paura per dipendenti e clienti dell'attività a Pago Veiano. Indagano i carabinieri

mercoledì 18 dicembre: boom di furti, pronto il piano della Prefettura

giovedì 19 dicembre: controlli Capodichino, perquisito anche doganiere di Benevento. Tre le persone indagate dalla Dda di Napoli

sabato 21 dicembre: maltempo, disagi e paura per torrenti e fiumi ingrossati. Torna l'incubo alluvione: situazione drammatica in Valle Caudina.

lunedì 23 dicembre: cade in un pozzo, ferito un uomo. E' accaduto in via Munanzio Planco, nei pressi della stazione Appia a Benevento

mercoledì 25 dicembre: boom di furti nel Sannio: rubati soldi, gioielli e armi, è allarme

sabato 28 dicembre: nuova intimidazione a Benevento: nel mirino un furgone. Incendio spento dai poliziotti prima che le fiamme avvolgessero il mezzo in sosta al Rione Libertà

lunedì 30 dicembre: neve nel Fortore, criticità sotto controllo. A lavoro per pulire le strade

martedì 31 dicembre: Ennesimo attentato incendiario nel Sannio. A Foglianise in fiamme una Lancia Y di un'insegnante e la Mercedes Classe C del marito.

A Cosenza indagata per un'ipotesi di corruzione l'ex Prefetto di Benevento Paola Galeone.