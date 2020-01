Coinvolto in un incidente, dichiara false generalità: fermato 52enne bloccato dai carabinieri di Montesarchio a Bonea

False attestazioni sull'identità a pubblico ufficiale e guida senza patente. Queste le accuse contestate contestate ad un 52enne arrestato ieri a Bonea dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Montesarchio dopo che erano stati chiamati per un incidente stradale lungo la Statale 7 Appia, altezza del bivio di via Cervinara. Quando i militari hanno chiesto i documenti, uno dei conducenti coinvolti ha dichiarato di aver dimenticato la patente a casa e di essere il proprietario del veicolo. Alla fine degli accertamenti è però emersa la vera identità dell'uomo e che la sua patente era stata revocata con recidiva e per questo trattenuto presso la camera di sicurezza fino all'udienza del processo per direttissima. L'auto dell'uomo è stata sequestrata anche perchè senza assicurazione.