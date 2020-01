Tentano una truffa ad anziana, denunciati due napoletani Presunti autori fermati dai carabinieri grazie alla segnalazione di un cittadino ai vigili urbani

Stavano per mettere a segno la classica truffa ai danni di una pensionata del pacco ordinato dal nipote. Nel loro mirino era finita un'anziana di Bucciano. Un tentativo fallito anche grazie all'intervento dei vigili urbani che hanno poi allertato i carabinieri. secondo una prima ricostruzione, un 31enne ed una 23enne si erano recati a bordo di auto nei pressi dell’abitazione dell’anziana donna che era già pronta a consegnare la somma di 4.800 euro come corrispettivo di un pacco ordinato telefonicamente a nome del nipote e che sarebbe arrivato tramite corriere. A I due non erano però passati inosservati e per questo un residente della zona aveva allertato i vigili urbani intervenuti sul posto con i carabinieri di Airola. Dopo qualche minuto i due sono stati bloccati. Nella loro auto pacchetti confezionati con carta natalizia che sono stati sequestrati. Per i due giovani napoletani è scattata la denuncia e la proposta per il foglio di via obbligatorio.

Fondamentale quindi, almeno in questo caso, la collaborazione dei cittadini che hanno impedito che si consummasse l'ennesima truffa ai danni di persone anziane.