Ritrova e restituisce portafogli: lo aveva perso Pippo Inzaghi Il bel gesto di una donna che ha immediatamente consegnato il portafogli ai carabinieri

Quando la sua attenzione è stata catturata da quel portafogli abbandonato in strada non ha esitato un istante. Lo ha raccolto e, non conoscendo l'intestatario di quei documenti, lo ha consegnato ai carabinieri di Benevento. Solo dopo, quando è arrivata in caserma, ha scoperto che il portafoglio apparteneva all'allenatore del Benevento Calcio, Pippo Inzaghi. È accaduto ieri nella zona via Nenni, non lontano dal comando provinciale dell'Arma.

La signora uscita da un supermercato ha notato il portamonete con dentro una cospicua somma di denaro ed ha consegnato il tutto ai militari che immediatamente hanno contattato mister Inzaghi.

L'allenatore ha così raggiunto il comando provinciale ed ha personalmente ringraziato la donna per il gesto di grande civiltà ed ovviamente anche i carabinieri.

Una storia a lieto fine che si è conclusa con un immancabile selfie.