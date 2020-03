Mascherine dell'Anci ai Comuni, ecco quando ritirarle Oggi il via alle operazioni, che proseguono domani e domenica secondo un calendario

Alcuni lo hanno già fatto oggi o stanno continuando a farlo, per gli altri se ne parlerà domani 21 marzo e domenica 22 marzo. Sono le date di consegna dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) che vengono fornite, attraverso l'Anci, ai Comuni. Mascherine destinate ai dipendenti dei Comuni impiegati nei servizi essenziali, alla polizia municipale e alla protezione civile locale, da ritirare presso la Sala operativa provinciale integrata (Sopi), aperta al Genio Civile.

Le operazioni di oggi hanno riguardato i Comuni- 50 Dpi a centro, 200 a Benevento - di San Giorgio del Sannio, Benevento, Foglianise, Guardia Sanframondi, San Martino Sannita, Airola, San Bartolomeo in Galdo, Sant'angelo a Cupolo, Limatola, Paduli, Castelvenere, Fragneto Monforte, Circello, Frasso Telesino, San Lorenzello, Pannarano, Bucciano, Paolisi, Pesco Sannita, Melizzano, Buonalbergo, Casalduni, Fragneto l'Abate, San Lupo, Arpaise, Sant'Arcangelo Trimonte.

Il 21 marzo sarà la volta di Montesarchio, Sant'Agata de' Goti, Telese Terme, Apice, Morcone, Moiano, San Salvatore Telesino, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Solopaca, San Nicola Manfredi, Faicchio, Torrecuso, Ceppaloni, San Marco dei Cavoti, San Leucio del Sannio, Pietrelcina, San Giorgio La Molara, Vitulano, Dugenta, Amorosi, Apollosa, Calvi, Ponte, Pago Veiano, Colle Sannita, Baselice, Durazzano, Pontelandolfo, San Lorenzo Maggiore, Cautano, Arpaia, Campoli del Monte Taburno, Paupisi, Molinara, Tocco Caudio, Castelpagano, Montefalcone di Val Fortore.

Il 22 marzo, infine, toccherà a Foiano di Val Fortore, Bonea, Puglianello, Forchia, Castelpoto, Reino, Castelvetere in Val Fortore, Campolattaro, Santa Croce del Sannio, San Nazzaro, Castelfranco in Miscano, Sassinoro, Pietraroja e Ginestra degli Schiavoni.

“Grazie alla tempestiva domanda inoltrata in data 10 marzo dagli uffici comunali, all'Anci Campania- spiega il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli - oggi abbiamo ritirato pre­sso la sede della? protezione civile di benevento un kit di 50 mascherine (dpi)­per rifornire il per­sonale in prima linea nella lotta contro il diffondersi del covid 19 come da ind­icazioni? regionali e nazionali. Domani mattina forn­iremo, pertanto,gli agenti della polizia municipale i sogget­ti impegnati nel Coc, e le associazioni di volontariato quali la confraternità del S.S. e la Pro loco impegnati tralatro nella dist­ribuzione dei farmaci a domicilio. A tal proposito poi­ché abbiamo ricevuto notizia che i medici? di base che opera­no? sul territorio comunale hanno diffi­coltà? nel reperire mascherine provvede­remo a fornirne? an­che a tutti loro. Non sfug­ge a nessuno il cont­ributo fondamentale? che essi stanno da­ndo in queste ore di­fficili”.