Telecamera dietro statua S. Pio e droga in casa: arrestato Ai domiciliari Pio Masone, 23 anni, fermato dai carabinieri

Aveva installato una telecamera di videosorveglianza sulla parete esterna del balcone, nascosta dalla cornice in muratura che regge una piccola statua di San Pio, ma ciò non gli ha evitato guai. Perchè Pio Masone, un 23enne di Benevento, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, 4 grammi di cocaina, 3 di hashish e 4 di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione digitale perfettamente funzionante, che i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia hanno scovato, durante una perquisizione, nella camera da letto della sua abitazione.

Su disposizione del sostituto procuratore Patrizia Filomena Rosa, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.