"Bimbi maltrattati asilo Airola", divieto revocato a 2 maestre La decisione per una 28enne di Moiano ed una 27enne di Airola

Erano entrambe ancora sottoposte al divieto di dimora ad Airola, ora revocato. Lo ha deciso il gip Loredana Camerlengo, “ritenuta scemata ogni esigenza cautelare e anche tenuto conto dell'emergenza” da Covid-19 e “della chiusura delle scuole”, per M.M., 28 anni, di Bucciano – è difesa dagli avvocati Ettore Marcarelli e Pasquale Matera- e P. C. (avvocato Maria Zollo), 27 anni, di Airola, due delle quattro maestre che lo scorso 6 febbraio erano state colpite dalla misura adottata nell'inchiesta del sostituto procuratore Flavia Felaco e dei carabinieri sui maltrattamenti, tra marzo e maggio 2019, ai danni dei bimbi di una scuola materna privata.

Come si ricorderà, entrambe si erano avvalse della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori di garanzia, e altrettanto aveva fatto anche, pur rilasciando dichiarazioni spontanee come P.C., A. P. M (avvocato Fabio Russo), 45 anni, di Airola. Non era invece rimasta a bocca chiusa V. A. (avvocato Giovannina Piccoli), 26 anni, di Sant’Agata de’ Goti, alla quale la misura era stata subito revocata. Nel caso di A.P.M., invece, era stata sostituita, per esigenze familiari, con quella dell'obbligo di firma.