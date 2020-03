Covid 19. Città presidiata: posti di blocco e controlli - FOTO Questa mattina numerose le auto fermate dagli agenti della Polizia di Stato a Benevento

Decine e decine di auto fermate, centinaia di persone identificate ed altrettante autocertificazioni controllate e ritirate per i successivi accertamenti. Sono i numeri di un maxi servizio messo in campo questa mattina dagli agenti della Questura di Benevento che come tutte le altre forze dell'ordine presenti sul territorio sannita da giorni stanno effettuando i controlli straordinari per cercare di contenere la diffusione del Covid 19. Questa mattina in campo gli agenti in borghese e in divisa in vari punti della città. Posti di blocco lungo l'Appia a contrada Piano Cappelle, via Pacevecchia, via Valfortore, piazza Risorgimento e nei pressi degli accessi alla città di Benevento.

Numerose le persone che avevano già compilato l'autocertificazione. In alcuni casi, invece, sono stati gli agenti a mostrare loro come fare. Tra i fermati ovviamente anche coloro che non hanno spiegato fino in fondo i motivi dell'uscita.

Un lavoro quotidiano quelle delle forze dell'ordine, della polizia municipale che nelle ultime due settimane stanno cercando di dissuadere le persone ad uscire di casa. Per il bene di tutti vista l'emergenza sanitaria in atto.