Messaggi, video allarmistici e con minacce, Mastella denuncia La comunicazione dell'avvocato Domenico Russo, legale del sindaco

Una ulteriore "denuncia-querela dinanzi alla Polizia di Stato - Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni, con riferimento ad alcuni messaggi audio e video diffusi mediante social network (facebook, whatsapp e altri), tra i Cittadini di Benevento, aventi ad oggetto fake news o comunque comunicazioni false, esagerate o tendenziose, relativamente alla grave emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, tese ad ingenerare allarme e panico nella cittadinanza, turbamento per l’ordine pubblico, e allarme presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio". L'ha presentata l'avvocato Domenico Russo per il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"Tali messaggi in alcuni casi contengono anche minacce, diffamazioni e altre gravi condotte delittuose - scrive il legale -. Il Sindaco ha espressamente richiesto alla Procura della Repubblica e alla Polizia di Stato di voler monitorare con particolare attenzione queste condotte che integrano diversi gravi reati, in un momento tanto drammatico e delicato per la Comunità di Benevento, e di procedere d’ufficio contro gli eventuali responsabili per tutte le violazioni che lo consentono".

Il sindaco "invita tutti i Cittadini, che per la stragrande maggioranza si stanno comportando in modo esemplare, a segnalare alle Autorità competenti, ed anche a denunciare direttamente alle Forze dell’Ordine o alla Procura della Repubblica, eventuali concrete ed effettive violazioni relative alle disposizioni vigenti per il contenimento della grave emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto".

Altra cosa "è invece quella di diffondere notizie false, esagerate o tendenziose, destituite di qualsivoglia fondamento fattuale, giuridico o scientifico, procurando allarme e panico nei Cittadini, già ampiamente provati in tal senso, e al contempo minacciando e diffamando in modo deprecabile il Sindaco o altri Rappresentanti delle Istituzioni che stanno cercando, nei limiti delle loro possibilità, di porre in essere ogni attività utile a contenere la grave emergenza epidemiologica nella Città di Benevento".

Il sindaco "comprende la preoccupazione e anche l’esasperazione di molti Cittadini, per il mancato svolgimento dell’attività lavorativa e per le conseguenti mancate entrate economiche che stanno comportando gravi problemi nell’ambito delle famiglie, ed in tal senso ribadisce il proprio massimo impegno per cercare di fare tutto il possibile sia a livello comunale sia al fine di sollecitare il Governo Italiano e la Regione Campania ad intervenire per offrire il dovuto sostegno ai Cittadini, ma tuttavia in alcun modo ritiene di poter giustificare le gravi condotte in questione".