Sbanda con l'auto e finisce contro un muro, ferita una donna Incidente stradale lungo il Raccordo Castel del Lago - San Giorgio del Sannio

Una donna ferita e un'auto distrutta. Questo il bilancio dell'incidente stradale registrato intorno alle 13 lungo il Raccordo Castel del Lago San Giorgio del Sannio. Nell'affrontare una curva, una donna ha perso il controllo dell'auto che si è poi schiantata contro un muretto in cemento armato che costeggia l'arteria.

Sul posto necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Benevento, dell'ambulanza e della Polizia stradale che ha effettuato i rilievi. Non gravi per fortuna le condizioni della malcapitata che è stata comunque trasferita in ospedale.