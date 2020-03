Droga a detenuto che l'aveva nascosta nell'ano: sorella libera Revocato l'obbligo di firma ad una 31enne della provincia di Napoli arrestata a novembre

Poco più di un mese fa le aveva tolto il divieto di dimora ed attenuato l'obbligo di firma, fissandolo per due volte a settimana: una misura ora revocata dal gip Gelsomina Palmieri per una 31enne della provincia di Napoli – è difesa dall'avvocato Fabio Russo – che nel novembre dello scorso anno era stata arrestata, al pari di una 22enne, con l'accusa di aver portato della droga e non solo al fratello, detenuto per rapina nel carcere di Benevento. In particolare, come si ricorderà, 25 grammi di hashish e un microtelefonino custoditi in un involucro che l'uomo era riuscito ad infilarsi nell'ano.