"Accelerare la liquidazione spese di giustizia agli avvocati" Intervento della Camera civile, le richieste al Consiglio dell'Ordine

“Il periodo di emergenza sanitaria in atto, e la conseguente necessitata riduzione dell’attività professionale degli Avvocati impongono di accelerare nella massima misura possibile la liquidazione delle cosiddette spese di giustizia”.

Lo sostiene la Camera civile di Benevento ed Ariano Irpino, presieduta da Antonio Lonardo, secondo la quale “occorre che il Consiglio dell’Ordine metta in campo le seguenti iniziative: attivare tutti gli strumenti, anche di moral suasion, che sono nelle proprie possibilità, presso Enti Territoriali (Comuni, Provincia, Comunità Montane), aziende in house ed aziende comunque partecipate (Asia, Gesesa) Camera di Commercio, Asl, A.O. San Pio, affinchè provvedano ad una sollecita istruttoria per addivenire ad una pronta liquidazione dei compensi dovuti agli avvocati per le attività difensive svolte".

Gli stessi Enti devono essere invitati, poi, ad aprire le short list, e ad attenersi ad esse nella massima trasparenza". E ancora: "Rappresentare al Tribunale di competenza, la necessità di emanare tempestivamente i provvedimenti di liquidazione relativi ai compensi professionali spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori di ufficio di imputati irreperibili o insolvibili ed agli avvocati incaricati alle procedure concorsuali, ed al Dirigente Amministrativo a dare le opportune disposizioni, affinchè, altrettanto tempestivamente, siano emessi i relativi ordini di pagamento”.

Infine, “invitare, il Tribunale, a nominare negli incarichi fiduciari esclusivamente avvocati facenti parte del Foro di Benevento”.