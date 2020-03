Un minuto di silenzio, poi le sirene in ricordo dei colleghi VIDEO - I vigili del fuoco di Benevento ricordano i colleghi deceduti per il Covid-19

I vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento hanno osservato un minuto di raccoglimento nel piazzale della caserma di contrada Capodimonte in onore dei colleghi vittime del Covid 19 e di tutte persone che non ce l'hanno fatta a superare il contagio. Una preghiera per loro e il silenzio rotto solo al termine dalle sirene dei mezzi azionate in ricordo di chi ha trascorso la vita su quei camion e che oggi non c'è più.

