Prima udienza di convalida da remoto in Tribunale Udienza a distanza per un 40enne di Montesarchio accusato di maltrattamenti alla moglie

Prima udienza da remoto al Tribunale di Benevento. Ad inaugurare il sistema adottato per l'emergenza sanitaria in corso è stato, questa mattina, il gip Vincenzo Landolfi, chiamato a pronunciarsi sulla convalida dell'allontanamento dall'abitazione di famiglia, per maltrattamenti, di un 40enne di Montesarchio.

Il collegamento audio video Microsoft Teams ha permesso di avanzare domande e ascoltare le risposte e gli interventi, senza alcun problema tecnico, dell'indagato, che si trovava presso la caserma dell'Arma di Montesarchio, del difensore, l'avvocato Carmine Cavuoto, in contatto dal suo studio, e del magistrato, coadiuvato dalla cancelliera Nicoletta Ferraro.

L'uomo era stato fermato nella serata di domenica dai carabinieri, nel corso di una lite con la moglie. Lui l'ha definita una lite occasionale, di diverso avviso la donna, che ha raccontato di essere stata maltrattata più volte negli anni. Al termine, il dottore Landolfi ha disposto che il 40enne non possa avvicinarsi alla coniuge e ai due figli.