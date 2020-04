Strada sbagliata, camion carico di polli resta bloccato Intervento dei vigili del fuoco a Santa Croce del Sannio

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riportarlo sulla strada giusta. Ne aveva imboccata una sbagliata, finendo in un viottolo, l'autotreno rimasto bloccato questa notte a Santa Croce del Sannio.

Dopo aver caricato dei polli, l'autista si è rimesso in marcia: all'improvviso, però, si è reso conto di non aver azzeccato il corretto itinerario perchè si è trovato in una stradina stretta. Inutile ogni manovra, da qui la richiesta di aiuto ai pompieri del comando provinciale, che, una volta sul posto, hanno trainato il mezzo pesante, consentendogli di riprendere il suo viaggio.